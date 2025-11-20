Tita Cervera pierde el título de baronesa Thyssen
Tal como informa el portal 'Vanitatis' y también recoge 'Semana', Carmen Thyssen vuelve a ser Tita Cervera. María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra (Sitges, 23 de abril de 1943) ha puesto fin al vínculo legal que la unía al apellido Thyssen-Bornemisza y al título de baronesa, que utilizaba desde su matrimonio con Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1985. La decisión llega tras renunciar de forma voluntaria a la nacionalidad suiza, condición necesaria para obtener la ciudadanía andorrana, país que no permite la doble nacionalidad salvo en circunstancias excepcionales.