La alianza se prepara por si falla el diálogo. Francia, Alemania, Rusia y Ucrania se reúnen hoy, en París, en el llamado formato de Normandía, para buscar una desescalada pacífica al conflicto. Y el viernes, Emmanuele Macron hablará con Vladimir Putin. Los aliados quieren agotar la vía diplomática y piden a Rusia muestras claras de sus verdaderas intenciones y amenazan con duras sanciones.Parece que la tensión está lejos de disminuir. Washington y Bruselas no dejan de hablar de sanciones. Pero todavía no está claro qué tipo de penalizaciones barajan. Joe Biden ha querido ir más allá. Se plantea aplicarlas directamente sobre Vladimir Putin. En este intercambio de advertencias. también le ha tocado una parte a Bielorrusia. Desde la Casa Blanca prometen una respuesta firme si ayuda a Moscú en esta ofensiva.Y por su parte, el presidente ruso sigue a la espera de la respuesta de EEUU a sus exigencias pero tampoco especifica qué hará si no se cumplen.Así que, Emmanuele Macron le ofrecerá este mismo viernes un plan de desescalada. Es el primer mandatario europeo que consigue línea directa con Putin.Quieren agotar todos las opciones diplomáticas. Pero a su vez, la OTAN y el Pentágono vuelven a enviar a Kiev aviones cargados con equipo militar y municiones. Mientras Finlandia, refuerza su preparación militar por si las negociaciones llegan a un callejón sin salida.