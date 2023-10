Es uno de los mejores amigos de los Biden, pero eso no ha evitado que le expulsen de la Casa Blanca. Se llama Commander y es uno de los perros del presidente estadounidense y de su mujer. Llevaba con ellos desde que era un cachorro. No sabemos si era muy ladrador o no, pero lo que está claro es que el animal ha mordido más de la cuenta. No solo al personal de la Casa Blanca, sino que también a los guardaespaldas del presidente. Commander fue trasladado a un curso de adiestramiento, pero no fue muy efectivo y a la vuelta, siguió mordiendo a diestro y siniestro, colmando la paciencia de todos en la Casa Blanca. Ahora, ha salido de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos y convive con unos amigos de la familia Biden en Delaware. Seguramente junto a Major, otro perro del líder demócrata que también fue expulsado de la Casa Blanca por el mismo motivo.