"Estamos en guerra, no en una operación, no en asaltos, sino en guerra. Esta mañana, Hamás ha lanzado un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Estamos en ello desde primera hora de la mañana. He convocado a los jefes de seguridad, he dado instrucciones de limpiar primero las aldeas de los terroristas que se infiltraron. Esto se está llevando a cabo ahora mismo. Además, he ordenado un amplio llamamiento a los reservistas para contraatacar con fuerza y con un alcance que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel para que obedezcan estrictamente las instrucciones del ejército y las instrucciones del Mando Interior. Estamos en guerra y la ganaremos".