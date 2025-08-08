Así fue captado el momento en que un avión cisterna descarga toneladas de agua sobre un bosque en llamas en el sur de Francia, mientras más de 2.100 bomberos siguen intentando controlar el peor incendio que ha vivido el país en décadas.

El fuego, que comenzó el martes en el macizo de Corbières, ha destruido más de 160 kilómetros cuadrados, afectando a 15 comunas en la región de Aude. Una persona falleció, al menos 13 resultaron heridas (entre ellas 11 bomberos) y 36 viviendas han sido destruidas o dañadas, según informaron las autoridades locales.

Las altas temperaturas, la sequía y el viento complicaron las labores de extinción, aunque durante la noche se registró una leve mejoría gracias a condiciones más favorables. Las imágenes aéreas captadas el jueves muestran la intensidad del incendio y la labor crítica de los equipos aéreos.

Las tres personas que estaban desaparecidas fueron localizadas con vida. Una investigación sigue en curso para determinar las causas del incendio, que ha dejado tras de sí un paisaje marcado por cenizas y árboles calcinados.