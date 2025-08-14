En un ataque ucraniano a la ciudad rusa de Bélgorod la mañana de este jueves, un dron ha impactado contra un vehículo, hiriendo a tres personas, según ha informado el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. El momento fue captado por las cámaras de seguridad. A raíz de este, y los recientes ataques a la ciudad, Gladkov ha ordenado la cancelación de todos los eventos públicos hasta finales de semana, por lo que los parques y centros comerciales permanecerán cerrados. Las empresas permitirán a sus trabajadores quedarse en casa.