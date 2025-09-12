Las autoridades de Estados Unidos van poniendo luz con el paso de las horas al último caso de violencia política, el asesinato el pasado miércoles de Charlie Kirk, activista conservador, influencer y aliado de Donald Trump. Este viernes, el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha informado de la detención de un joven de 22 años, Tyler Robinson, como presunto autor del crimen.

Según ha explicado Cox en rueda de prensa, el sospechoso fue puesto en custodia después de que un amigo de su familia acudiera a la oficina del sheriff proporcionando información sobre la posible implicación de Robinson en el asesinato. En su declaración, esta persona habría asegurado que el joven confesó o sugirió haber cometido el crimen a un familiar, un extremo que no ha aclarado el gobernador. Este familiar explicó la conversación al amigo que lo denunció a las autoridades.