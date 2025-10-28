Lucía Feijoo Viera

Río de Janeiro vive el operativo policial más letal de su historia contra el Comando Vermelho

Río de Janeiro se ha transformado en un escenario de guerra durante una masiva operación policial destinada a combatir a la mayor organización criminal de Brasil, el Comando Vermelho (CV). Esta ofensiva, que involucró a más de 2.500 agentes junto a helicópteros, vehículos blindados y drones armados, se ha saldado con al menos 64 muertos —entre ellos cuatro policías— y 81 detenidos, en lo que se considera el operativo más letal en la historia de la ciudad. Los enfrentamientos se desarrollaron principalmente en los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río, donde los criminales resistieron con barricadas hechas con vehículos e incendiaron neumáticos, además de lanzar bombas desde drones para atacar a las fuerzas de seguridad. Las autoridades reportaron la incautación de decenas de armas de fuego de alto calibre y una gran cantidad de drogas en la operación. Más información