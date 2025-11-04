Lucía Feijoo Viera

David Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III

Cuando llegó el momento de recibir su título de caballero, el gran futbolista David Beckham sabía qué hacer: se arrodilló, como… Beckham. El rey Carlos III tocó sus hombros con la hoja de una espada, y “Becks” se transformó en Sir David Beckham. “Este es, sin duda, el momento más orgulloso de mi vida”, dijo Beckham tras la ceremonia del martes en el Castillo de Windsor. “He tenido mucha suerte en mi carrera por todo lo que he ganado y logrado, pero recibir un honor como este, el de caballero, va más allá de todo lo que jamás pensé que podría obtener.” El reconocimiento marca la culminación de los esfuerzos de Beckham por rehabilitar su imagen tras episodios que en ocasiones lo distanciaron de los aficionados durante su larga y distinguida carrera. También ha sido una figura pública muy visible como modelo, esposo de Victoria “Posh” Beckham, exintegrante de las Spice Girls, e inspiración del filme “Quiero ser como Beckham” (Bend it Like Beckham). A sus 50 años, Beckham fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia. Ha colaborado durante dos décadas con UNICEF y ha participado en campañas contra la malaria, además de desempeñar un papel fundamental en la candidatura de Londres para los Juegos Olímpicos de 2012.