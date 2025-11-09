PI STUDIO

Filipinas evacúa a casi un millón de personas ante la llegada del supertifón Fung-wong

Se va Kalmaegi y asoma Fung-wong. Filipinas encadena supertifones sin tiempo para arreglar un desaguisado antes de que amenace el siguiente. El primero, que dejó 300 muertos días atrás, fue el tifón más mortífero de la temporada en el sudeste asiático. El segundo, que azota desde esta noche el archipiélago, ha sido pronosticado como el más potente. Más información