Filipinas evacúa a casi un millón de personas ante la llegada del supertifón Fung-wong

Filipinas evacúa a casi un millón de personas ante la llegada del supertifón Fung-wong

PI STUDIO

Filipinas evacúa a casi un millón de personas ante la llegada del supertifón Fung-wong

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Se va Kalmaegi y asoma Fung-wongFilipinas encadena supertifones sin tiempo para arreglar un desaguisado antes de que amenace el siguiente. El primero, que dejó 300 muertos días atrás, fue el tifón más mortífero de la temporada en el sudeste asiático. El segundo, que azota desde esta noche el archipiélago, ha sido pronosticado como el más potente. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents