Sara Fernández

Un gran incendio devora un emblemático rascacielos de Zagreb utilizado por el gobierno croata para guardar sus archivos

Un incendio arrasó uno de los edificios más emblemáticos de Zagreb la noche del lunes, con varias plantas consumidas por las llamas. Las autoridades croatas no informaron de víctimas. El edificio albergaba las redacciones de varios periódicos, incluida la sede del diario Vjesnik, y aún conserva el nombre del periódico. Según medios croatas, las plantas afectadas por el incendio eran utilizadas por el gobierno de Croacia para el almacenamiento de sus archivos. La policía indicó que aún se está investigando a fondo la causa del incendio.