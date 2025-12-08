PI STUDIO

Al menos cinco muertos y una decena de heridos por enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

Al menos cinco personas han muerto y una decena de personas han resultado heridas en los enfrentamientos registrados en las últimas horas a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, una nueva escalada en el histórico conflicto territorial que ha obligado a evacuar a miles de civiles en ambos lados de la divisoria. Entre los fallecidos confirmados se contarían cuatro civiles camboyanos y un soldado tailandés. Más información