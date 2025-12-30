Lucía Feijoo Viera

Un nuevo ataque de EEUU contra una presunta narcolancha deja dos muertos

Estados Unidos ha vuelto a atacar un supuesto buque venezolano en aguas internacionales. Según las autoridades norteamericanas, la embarcación utilizaba una conocida ruta del narcotráfico. El ejército estadounidense ha confirmado la muerte de dos personas en el que se ha convertido en el ataque número 30 de este tipo, con un total de 107 muertos. La mayoría de estas operaciones han tenido lugar en el Pacífico oriental, pero también se han producido ataques en el mar Caribe. Más información