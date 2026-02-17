Atlas News

Una mujer y su hija cuentan como estuvieron cuatro meses encarceladas por el ICE antes de ser deportadas a Colombia

En Estados Unidos, las detenciones arbitrarias del ICE nos dejan hoy el testimonio de una niña colombiana que estuvo retenida más de 4 meses. A través de una carta, María Antonia Guerra, de 9 años cuenta cómo la detuvieron cuando iba a visitar a su madre, que vivía en Nueva York. Estuvo "Encerrada en custodia 113 días"; "Un oficial me interrogó 2 horas sin mi mamá, dice ellos sólo querían arrestar a mi mamá porque no tenía documentos para vivir en Estados Unidos". Y concluye "ahora estoy en una cárcel y estoy triste".