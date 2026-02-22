Secciones

Es noticia
Entrevista alcaldeTráfico en MálagaHundimiento GneiseneauNiveles rojos de polenMálaga CF-AlbaceteVolver a escucharConcierto de DelaossaCopa del Rey
instagramlinkedin
Decenas de muertos en un ataque de Pakistán contra objetivos militares en Afganistán

Decenas de muertos en un ataque de Pakistán contra objetivos militares en Afganistán

PI STUDIO

Decenas de muertos en un ataque de Pakistán contra objetivos militares en Afganistán

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Decenas de personas han fallecido en el ataque de Pakistán contra objetivos militares en Afganistán. Entre los muertos se cuentan 11 niños. El ataque se produce tras una serie de atentados suicidas de los que responsabiliza a grupos insurgentes asentados en el país vecino. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents