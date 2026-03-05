Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra Teherán
El ejército de Israel ha anunciado este jueves una nueva amplia ola de ataques contra Teherán, capital de Irán, donde la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado junto a Estados Unidos ha dejado ya más de mil víctimas mortales en el país asiático.
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
Así es la fragata Cristóbal Colón que España enviará a Chipre
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
Zapatero: “El presidente Sánchez ha sido muy coherente”
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO