Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra Teherán

El ejército de Israel ha anunciado este jueves una nueva amplia ola de ataques contra Teherán, capital de Irán, donde la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado junto a Estados Unidos ha dejado ya más de mil víctimas mortales en el país asiático.

