Donald Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos de vida"

Javier Vendrell Camacho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana.

