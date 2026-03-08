Irán alcanza con un misil una base estadounidense en Kuwait
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció este domingo que atacó el cuartel general de la base estadounidense de Arifjan, en Kuwait, utilizando misiles de precisión lanzados por fuerzas terrestres.
