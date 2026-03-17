Lucía Feijoo Viera

Trump dice que la OTAN comete "un error muy tonto" por no apoyarlo en la guerra de Irán

En la tercera semana desde que lanzó con Israel la guerra de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue expresando su frustración con los aliados de la OTAN por haber rechazado su llamada a que cooperaran militarmente en la protección del estrecho de Ormuz. “Están cometiendo un error estúpido”, ha dicho en unas declaraciones en el Despacho Oval. ““Desde hace mucho he dicho que me preguntaba si la OTAN estaría ahí para nosotros, así que esto era una gran prueba. No los necesitamos pero deberían haber estado ahí”. Más información