Lucía Feijoo Viera

Niños juegan con un misil caído en una escuela de Cisjordania tras ataques iraníes

Tras más de tres semanas de intensos bombardeos, Teherán ha demostrado su capacidad para contratacar, dejando restos de un proyectil junto a una escuela en el asentamiento de Yedidia Rozen (Cisjordania). El centro, que permanece cerrado desde el inicio del conflicto, está siendo utilizado como refugio para familias que no tienen un lugar seguro donde estar a resguardo. A pesar del impacto, no se han registrado heridos. Los vecinos planean ahora exhibir los restos y pintar sobre ellos el histórico lema hebreo “El pueblo de Israel vive”.