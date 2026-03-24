Secciones

Es noticia
Elecciones en AndalucíaEncuestas en AndalucíaMoreno pilla desprevenido a MoncloaPaseo marítimo de El PaloLesión de DotorSillas de playa en Semana SantaEl tiempo en Semana SantaAgujero en el Puente de la Aurora
instagramlinkedin
Las imágenes del momento exacto en el que el avión de Air Canadá choca con el camión de bomberos

Las imágenes del momento exacto en el que el avión de Air Canadá choca con el camión de bomberos

Sara Fernández

Las imágenes del momento exacto en el que el avión de Air Canadá choca con el camión de bomberos

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York captaron el momento del impacto entre el avión de Air Canadá Express y un camión de bomberos. Desde la torre de control, dan el aviso una y otra vez, pero el avión no frena. Instantes después, choca violentamente contra ese camión de bomberos que estaba en la pista para atender otro accidente. La investigación apunta a un fallo de comunicación.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents