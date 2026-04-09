Sara Fernández

La tregua peligra por el ataque de Israel en el Líbano

El primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, ha afirmado que Israel continuará atacando a Hezbolá "donde sea necesario", tras un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Israel. Israel declaró que el alto el fuego no incluye al Líbano; sin embargo, Irán sostiene que los continuos ataques de Israel contra el Líbano constituyen una "grave violación" del acuerdo. "Continuaremos atacando a Hezbolá donde sea necesario, hasta restablecer la plena seguridad para los residentes del norte", ha advertido el líder hebreo. Sus comentarios se produjeron después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaran la muerte de Ali Yusuf Harshi, secretario y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem.