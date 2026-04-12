Javier Vendrell Camacho

Viktor Orbán y Péter Magyar votan en las elecciones legislativas de Hungría

Las elecciones legislativas de Hungría, consideradas como las más importantes desde la caída del comunismo en 1989 y que podrían marcar el fin de la era de Viktor Orbán, arrancaron este domingo en medio de máxima expectativa. Los dos grandes rivales para hacerse con el poder, el actual primer ministro, el ultranacionalista Orbán, y el aspirante opositor y favorito según los sondeos, el conservador Péter Magyar depositaron sus votos en Budapest. Más información