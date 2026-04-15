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Zelenski se reúne con Meloni para reforzar el apoyo a Ucrania

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sido recibido este miércoles en Roma por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la sede del Gobierno, el Palacio Chigi. Una visita destinada a reforzar la cooperación y el apoyo internacional frente a la guerra. Durante el encuentro, ambos líderes abordaron el respaldo político y militar a Kiev, con Italia reiterando su compromiso con la seguridad europea y la soberanía ucraniana. La parada en Roma forma parte de una gira del mandatario ucraniano por varios países europeos en la que busca afianzar alianzas y acuerdos en materia de defensa tras sus recientes visitas a otras capitales del continente. Más información

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