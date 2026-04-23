Lucía Feijoo Viera

Tiran líquido rojo sobre Reza Pahlaví, el heredero del sha, durante una visita a Berlín

Un individuo fue arrestado por la policía alemana tras arrojar un líquido rojo sobre Reza Pahlaví, heredero del sha depuesto en 1979 y autoproclamado líder de la oposición iraní, durante una visita a Berlín este jueves. Los hechos ocurrieron cuando Pahlaví salía de una rueda de prensa en la que, ante periodistas alemanes, había pedido la reanudación de lo que calificó de "intervención humanitaria" de EEUU en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer, en su opinión, un respiro al régimen en Teherán.