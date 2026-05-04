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EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

Sara Fernández

EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada el domingo por el presidente Donald Trump y denominada 'Proyecto Libertad'movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

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