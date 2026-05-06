Sara Fernández

Trump sobre Irán: "Saben lo que no tienen que hacer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este martes que la iniciativa "humanitaria" anunciada apenas unos días antes para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra entre Washington e Irán, será suspendida "durante un breve periodo de tiempo" en aras de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, ha subrayado, el bloqueo seguirá vigente.