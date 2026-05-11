Lucía Feijoo Viera

Macron corre por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge

El presidente francés, Emmanuel Macron, se calzó este lunes las zapatillas de deporte para correr a primera hora por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón. Antes de la inauguración de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano en la capital de Kenia, Macron, de 48 años, disfrutó de una sesión deportiva matutina con Kipchoge, de 41, mientras corrían acompañados por guardaespaldas del mandatario.