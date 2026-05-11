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Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Lucía Feijoo Viera

Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de la República Islámica de Irán al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura". "Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida". "Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

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