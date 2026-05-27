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Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: “Si no ceden, acabaremos con ellos”

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: “Si no ceden, acabaremos con ellos”

Lucía Feijoo Viera

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: “Si no ceden, acabaremos con ellos”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Donald Trump descartó este miércoles cualquier acuerdo que permita a Irán ejercer control sobre el estrecho de Ormuz. "Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", afirmó el presidente de EEUU durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Con este mensaje, respondía al borrador difundido por la televisión estatal iraní, que apuntaba a un preacuerdo para restablecer el tráfico marítimo. Trump fue un paso más allá y endureció el tono contra Omán, en caso de que no cooperara con los intereses estadounidenses. "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que bombardearlos", señaló, para matizar a continuación: "Ellos lo entienden. Estarán bien". El presidente insistió en que el estrecho debe permanecer abierto a todos, algo que contrasta con la insistencia de que Estados Unidos pretende mantener vigilancia directa sobre la ruta. Más información

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