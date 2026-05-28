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Un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha deja dos muertos

Un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha deja dos muertos

Lucía Feijoo Viera

Un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha deja dos muertos

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El ejército estadounidense ha informado de un ataque llevado a cabo en el Pacífico oriental y que ha causado la muerte de dos hombres. “Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico”, han explicado desde el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado. En el mismo se describe a los fallecidos como “narcoterroristas varones”, sin ofrecer más detalles. Se trata del segundo ataque de este tipo en dos días. Casi 200 personas han muerto en más de 60 acciones reportadas por EEUU en el mar Caribe o en el Pacífico.

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