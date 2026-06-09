Sara Fernández

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Donald Trump es abucheado en el Madison Square Garden de Nueva York

Donald Trump ha reforzado la seguridad en Nueva York con su asistencia al tercer partido de las Finales de la NBA. Miles de agentes formaban un despliegue masivo de seguridad en un momento histórico, porque por primera vez, un presidente en funciones acude a este evento.