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China califica de "completa falsedad" las acusaciones de interferencia electoral en EEUU

China califica de "completa falsedad" las acusaciones de interferencia electoral en EEUU

Lucía Feijoo Viera

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China califica de "completa falsedad" las acusaciones de interferencia electoral en EEUU

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El Gobierno chino rechazó este viernes las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos formuladas la víspera por el presidente Donald Trump, calificándolas de "completa falsedad". El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que Pekín "no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos" e instó a Washington a contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales, en lugar de "usar a China como tema de campaña electoral". Más información

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