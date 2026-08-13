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Descarrila un tren de pasajeros en el sureste de Inglaterra

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Descarrila un tren de pasajeros en el sureste de Inglaterra

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Un tren de pasajeros ha descarrilado cerca de Lewes, en el sureste de Inglaterra. Los equipos de emergencia han acudido al lugar para ayudar a los pasajeros a salir del tren. La Policía de Transporte Británica ha informado de que sus agentes están atendiendo el siniestro y que, de momento, no se conoce que haya víctimas. El Gobierno está colaborando con el sector ferroviario para asistir a los pasajeros afectados por el descarrilamiento. Más información

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