Secciones

Es noticia
Terremoto se deja sentir en MálagaUna tormenta sorprende a MálagaAviso amarillo por tormenta en tres comarcas de MálagaLa Junta activa la fase de emergencia por riesgo sísmicoUna treintena de vuelos retrasados por la tormenta en MálagaApagón en Pedregalejo y los Baños del CarmenFallece Paco Leal, expresidente de la asociación de vecinos del Palo
instagramlinkedin
Un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia provoca decenas de muertes y evacuaciones masivas

Un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia provoca decenas de muertes y evacuaciones masivas

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia provoca decenas de muertes y evacuaciones masivas

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las autoridades de Indonesia han confirmado decenas de muertes tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents