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Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

Sara Fernández

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Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La sequía que arrasa buena parte de Europa ha dejado el cauce del Danubio bajo mínimos. Y eso está haciendo que afloren restos históricos que permanecían sumergidos. Es el caso de una enorme mina británica de la II Guerra Mundial, hallada en el río, a su paso por el sur de Eslovaquia. Consiguieron sacarla del río entre 6 artificieros. Pesaba 700 kilos, y la llevaron a tierra firme. Allí ha sido enterrada y detonada de forma controlada.

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