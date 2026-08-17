Sara Fernández

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Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

La sequía que arrasa buena parte de Europa ha dejado el cauce del Danubio bajo mínimos. Y eso está haciendo que afloren restos históricos que permanecían sumergidos. Es el caso de una enorme mina británica de la II Guerra Mundial, hallada en el río, a su paso por el sur de Eslovaquia. Consiguieron sacarla del río entre 6 artificieros. Pesaba 700 kilos, y la llevaron a tierra firme. Allí ha sido enterrada y detonada de forma controlada.