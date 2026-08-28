Sara Fernández

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Rescatan a varios supervivientes atrapados en un túnel tras la riada de Nepal

La Armada nepalí trabaja en el rescate de supervivientes que quedaron atrapados en un túnel hidroeléctrico tras la masiva riada que tuvo lugar el miércoles en una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet (suroeste de China). La Policía de Nepal elevó este viernes a 477 el número de muertos a consecuencia de la riada mientras que las autoridades del país afirman haber rescatado o atendido a más de 3.200 personas Más información