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Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Sara Fernández

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Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
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El Ejército de Irán lanzó este lunes un ataque con drones contra una base estadounidense en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en respuesta al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes. En un comunicado difundido por agencias de noticias iraníes, el departamento de relaciones públicas del Ejército afirmó que decenas de drones fueron lanzados contra la base "Al-Manhad" a primeras horas de la mañana.

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