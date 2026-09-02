Hotel Ibis Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel

Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marius Borg, condenado y con tobillera, reaparecerá con la familia real en el funeral de Harald

La fotografía sobre estas líneas, la de la la despedida de Harald V,resume mejor que ninguna otra la extraordinaria posición que ocupa Marius Borg Høiby en la nueva familia del rey Haakon. El 31 de agosto, el hijo mayor de Mette-Marit caminó por los salones del Palacio Real junto al féretro del monarca y participó con Haakon, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Marta Luisa y sus tres hijas en su traslado hasta la capilla. Era uno más entre los hijos y nietos del rey muerto. Y, al mismo tiempo, era el único de todos ellos que había necesitado permiso de la Fiscalía para estar allí.