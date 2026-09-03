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Illa: "Cataluña, profundamente europeísta, dará todo su apoyo al pueblo de Ucrania"

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Illa: "Cataluña, profundamente europeísta, dará todo su apoyo al pueblo de Ucrania"

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado ya su agenda de dos días de viaje oficial en Ucrania. Tras llegar en tren a Kiev esta mañana, ha mantenido un breve encuentro con el ministro para las Comunidades, Territorios y Desplazamientos Internos, Vitalii Bezghin, y en la misma sede del ministerio ha firmado tres acuerdos de colaboración con los gobernadores de Zaporiyia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; y Lviv, Maksym Kozytskyy. El objetivo es establecer un marco estable de cooperación para traducir el apoyo de Catalunya en "actuaciones concretas" con tres regiones "estratégicas" para Ucrania, que lleva cuatro años y medio en guerra con Rusia.

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