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Lucía Feijoo Viera

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EEUU hunde una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Efectivos militares estadounidenses han abordado este sábado una embarcación que supuestamente pertenecía a las organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales cercanas a la costa de Ecuador. Hasta cuatro embarcaciones han sido abordadas por militares de Estados Unidos en esta zona en los últimos nueve días. Los militares han asaltado el 'María Candelaria' a unas 270 millas náuticas (unos 500 kilómetros) de la costa ecuatoriana y por tanto en aguas internacionales. El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) ha informado que el 'María Candelaria' formaba parte de "una plataforma de reabastecimiento de combustible formada por varias embarcaciones" que prestaba servicio al tráfico de droga en el Pacífico. Esta plataforma daba apoyo a "la violenta organización narco-terrorista Los Choneros", según Washington, que explica que las personas que estaban en la embarcación han sido entregadas a las autoridades ecuatorianas. Los buques han sido hundidos después de ser vaciados.