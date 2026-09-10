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Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Irene Benedicto/ Núria Garrido

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Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Irene Benedicto/ Núria Garrido

Barcelona
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Quitarte los zapatos, limitar los líquidos o pasar por un escáner corporal son hoy gestos rutinarios al coger un avión. Pero son también la huella más visible de un cambio mucho mayor en la forma de entender la seguridad nacional e internacional. Ese giro comenzó tras los atentados del 11-S, cuando Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales y mató a cerca de 3.000 personas.

EEUU creó el Departamento de Seguridad Nacional, mientras la lucha antiterrorista se convirtió en prioridad del FBI y la CIA y se extendieron la vigilancia, el intercambio de inteligencia y la cooperación entre países. Veinticinco años después, las medidas que fueron concebidas como respuesta a una emergencia se han consolidado como parte de un nuevo paradigma que sigue vigente.

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