Nuevo ficus El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída

Sara Fernández

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Nuevo juicio por violación y maltrato para Marius Borg un día después del funeral de Harald V

Apenas habían pasado unas horas desde que Marius Borg Høiby acompañara a la familia real noruega en el último adiós a Harald V cuando su nombre vuelve a ocupar los titulares. Esta vez, por una decisión judicial favorable a sus intereses. El Tribunal de Apelación de Borgarting ha admitido el recurso presentado por la defensa del hijo mayor de la reina Mette-Marit, lo que obligará a celebrar un nuevo juicio sobre las condenas por dos violaciones y maltrato a una de sus exparejas que Høiby decidió recurrir. Más información