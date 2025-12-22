Secciones

El 25412, quinto premio, reparte más de 8,2 millones de euros en Vialia

A las 11.46 horas ha salido uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad que faltaban, el 25412, dotado de 60.200 euros a la serie y 6.020 euros al décimo, y ha dejado el mayor reparto de premios en la provincia hasta ese momento, más de 8,2 millones que ha repartido la administración de loterías del Centro Comercial Vialia del Perchel. Más información

