Ciriana denuncia ante la Junta dos tuberías de Emasa con cables de electricidad a ras de suelo y tres pozos municipales presuntamente no autorizados, además de un coto de caza junto a viviendas. La Junta ha realizado dos inspecciones tras la denuncia. El Ayuntamiento responde que ha retirado ya una de las tuberías, que no hay riesgo de incendio en la restante y que los pozos no están en activo.