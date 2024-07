En su intervención, el hasta ahora alcalde de IU pronunció un discurso de despedida que fue correspondido por los vecinos con gritos de "estamos contigo" y constantes aplausos. Sepúlveda se expresó en estos términos: "Nada he traído y nada me llevo. Lo único que traía era mucha ilusión por trabajar por mi pueblo. Me iré de la alcaldía pero no del ayuntamiento y no voy a hacer una oposición del calibre de la que han hecho estas dos señoras, mi oposición va a ser constructiva, palitos en las ruedas sólo se pondrán cuando haya que ponerlos y denunciar se denunciará cuando haya que denunciar".