El barrio de Capuchinos vivió este lunes una concentración pacífica convocada por los vecinos para condenar la violencia que sacudió la zona el pasado domingo. La protesta tuvo lugar tras el trágico apuñalamiento mortal ocurrido en la Alameda de Capuchinos, donde dos jóvenes de 23 años, ya detenidos por las autoridades, causaron la muerte a otro de 21 años.

Los residentes del barrio se reunieron para expresar su rechazo absoluto a este tipo de actos violentos. Durante la concentración, los asistentes mostraron carteles y pronunciaron mensajes en favor de la convivencia pacífica.