Un incendio arrasó la noche del domingo un bloque de viviendas en la calle García de Haro, en el barrio de La Victoria, en Málaga. Las llamas, que comenzaron poco antes de las 23.00 horas, destruyeron seis viviendas y generaron una gran columna de humo y ruido de explosión de cristales, que alertaron a los vecinos. Siete personas resultaron heridas, siendo atendidas por el 061. Una de ellas en estado más grave tuvo que ser ingresada en el hospital. Un vecino de la zona relata el tremendo susto que se llevaron al ver el fuego salir por las ventanas. Algunos de ellos decidieron grabar con el móvil imágenes donde se aprecia como algunos de los vecinos permanecían en el interior de las viviendas, mientras las llamas seguían calcinando los pisos adyacentes. Una madre y su hija tuvieron que descolgarse por la fachada y fueron ayudadas por otros vecinos. La policía científica ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro.