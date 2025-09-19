La Opinión

Frustrado un "tour de robos" en viviendas que planificaba una célula criminal albanesa

La Policía Nacional ha frustrado en Málaga un tour de robos en viviendas que de modo inminente pretendía llevar a cabo una célula criminal de origen albanés. En una céntrica pensión de la capital malagueña, dos jóvenes de 21 y 23 años han sido detenidos cuando planificaban “otra incursión delictiva en barrios residenciales”, tratándose de una misma célula “de carácter itinerante” que supuestamente había operado el pasado agosto en la ciudad consumando 11 robos con fuerza en viviendas habitadas