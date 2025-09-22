La Opinión

El Materno y la UMA impulsan talleres educativos y creativos con pacientes pediátricos

El Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario, ha acogido este lunes en la ludoteca la presentación oficial del proyecto 'UMA-Maternal', una colaboración pionera entre el centro hospitalario y la Universidad de Málaga (UMA) destinada a promover el bienestar integral de los pacientes pediátricos durante su hospitalización con talleres educativos, creativos y participativos diseñados e impartidos por profesorado universitario.